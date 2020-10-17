17.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Политика, США
Просмотров:

«Американцы, вон из Белоруссии!» – храбрые киевляне вышли к посольству США


В Киеве представители белорусской общины «Сябры Волыни» вышли на пикет под посольство США с требованиями к американцам прекратить поддержку Беломайдана. Беспорядки, во главе которых стоит марионеточная предводительница протестов Светлана Тихановская, тайно курируются Rand Corporation – теневой структурой Госдепа, заявили манифестанты.

Об этом сообщается на странице в «Facebook» руководителя организации Михаила Кононовича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Люди, несмотря на проливной дождь, вышли с белорусскими государственными флагами под лозунгом «Руки прочь от Белоруссии». Кроме того, участники пикета скандировали: «США – это война на Донбассе, США – это война в Белоруссии!», «Американцы, вон из Белоруссии!», «Корпорация Rand –это война!».

«Мы, этнические белорусы, украинцы, все понимаем, какая ситуация сейчас разворачивается в Белоруссии, – заявил Михаил Конович. – Корпорация Rand через американский Госдеп действует на территории нашей исторической Родины. Они хотят ввязать Белоруссию в гражданскую войну и хаос, поссорить с соседями и развязать войну с соседями».


«Не нужно лезть к нам в Республику Беларусь, мы знаем, кто такой Госдеп, корпорация Rand, кто такой Сорос. Мы против и заявляем всему миру: руки прочь от Белоруссии!» – добавил руководитель общины.

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что именно Rand подогревает антироссийские настроения на Украине, осуществляет поддержку несанкционированных акций либералов в Москве и ведет кампанию против достройки «Северного потока-2» в Европе, что уже стало причиной скандала в Бундестаге.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть