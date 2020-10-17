«Американцы, вон из Белоруссии!» – храбрые киевляне вышли к посольству США

17.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве представители белорусской общины «Сябры Волыни» вышли на пикет под посольство США с требованиями к американцам прекратить поддержку Беломайдана. Беспорядки, во главе которых стоит марионеточная предводительница протестов Светлана Тихановская, тайно курируются Rand Corporation – теневой структурой Госдепа, заявили манифестанты.

Об этом сообщается на странице в «Facebook» руководителя организации Михаила Кононовича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди, несмотря на проливной дождь, вышли с белорусскими государственными флагами под лозунгом «Руки прочь от Белоруссии». Кроме того, участники пикета скандировали: «США – это война на Донбассе, США – это война в Белоруссии!», «Американцы, вон из Белоруссии!», «Корпорация Rand –это война!».

«Мы, этнические белорусы, украинцы, все понимаем, какая ситуация сейчас разворачивается в Белоруссии, – заявил Михаил Конович. – Корпорация Rand через американский Госдеп действует на территории нашей исторической Родины. Они хотят ввязать Белоруссию в гражданскую войну и хаос, поссорить с соседями и развязать войну с соседями».

«Не нужно лезть к нам в Республику Беларусь, мы знаем, кто такой Госдеп, корпорация Rand, кто такой Сорос. Мы против и заявляем всему миру: руки прочь от Белоруссии!» – добавил руководитель общины.

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что именно Rand подогревает антироссийские настроения на Украине, осуществляет поддержку несанкционированных акций либералов в Москве и ведет кампанию против достройки «Северного потока-2» в Европе, что уже стало причиной скандала в Бундестаге.