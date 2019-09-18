Американцы возмутились, что меджлисовских «правозащитников» назвали «террористами»

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Миссия США на ежегодном совещании ОБСЕ в области человеческого измерения осудила заявления представителей крымских СМИ на двухнедельной сессии ОБСЕ в Варшаве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении миссии США при ОБСЕ в Twitter.

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“Мы осуждаем неправомерную характеристику мирных крымскотатарских правозащитников как “террористов и экстремистов” прооккупационными голосами на HDIM-2019. Мирное сопротивление жестокой российской оккупации является источником вдохновения для всех, кто любит свободу. Крым – это Украина”, – говорится в заявлении.

Как сообщал ПолитНавигатор, накануне делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против выступления представителей крымских СМИ, выразивших российскую точку зрения на процессы, происходящие на полуострове. Позже украинская делегация всё же приняла решение не прекращать работу в двухнедельном совещании ОБСЕ.