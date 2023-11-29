Американцы все меньше настроены помогать Украине

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Большинство избирателей Республиканской партии США скептически относятся к тратам на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет влиятельное американское издание The Hill в статье под названием «Почему республиканцы недовольны Украиной».

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Отмечается, что Республиканская партия «раскололась из-за поддержки Украины в ее войне против России», хотя еще в начале российской военной операции американские политики отреагировали почти единодушной поддержкой Киева.

«На национальной арене наблюдался заметный разрыв между большинством избирателей Республиканской партии, которые скептически относятся к поддержке Украины, и их представителями в Конгрессе, которые в основном поддержали Украину, имея значительное большинство в обеих партиях. Сейчас этот разрыв, похоже, уменьшается, поскольку все больше республиканцев начинают прислушиваться к своим избирателям», – пишет The Hill.

Кроме того, указывается, что «помимо растущей тревоги по поводу новой «вечной войны», скептически настроенные американцы не рассматривают войну на Украине как прямую угрозу».

«Последние опросы общественного мнения показывают, что американская поддержка потребностей безопасности Украины быстро снижается. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в октябре, показал, что только 41 процент американцев поддерживают вооружение Украины, по сравнению с 65 процентами в июньском опросе. Среди республиканцев поддержка упала с 56 процентов до 35 процентов за тот же период», – отмечается в статье.

Впрочем, издание утверждает, что в Палате представителей большинство все еще выступает за определенный уровень поддержки Украины, «хотя перед голосованием в обеих палатах остается множество препятствий, особенно с учетом усилий республиканцев в Сенате связать помощь Украине с пограничными мерами США».