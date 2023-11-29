Американцы все меньше настроены помогать Украине

Олег Кравцов.  
29.11.2023 15:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 374
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Большинство избирателей Республиканской партии США скептически относятся к тратам на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет влиятельное американское издание The Hill в статье под названием «Почему республиканцы недовольны Украиной».

Большинство избирателей Республиканской партии США скептически относятся к тратам на Украину. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Отмечается, что Республиканская партия «раскололась из-за поддержки Украины в ее войне против России», хотя еще в начале российской военной операции американские политики отреагировали почти единодушной поддержкой Киева.

«На национальной арене наблюдался заметный разрыв между большинством избирателей Республиканской партии, которые скептически относятся к поддержке Украины, и их представителями в Конгрессе, которые в основном поддержали Украину, имея значительное большинство в обеих партиях. Сейчас этот разрыв, похоже, уменьшается, поскольку все больше республиканцев начинают прислушиваться к своим избирателям», – пишет The Hill.

Кроме того, указывается, что «помимо растущей тревоги по поводу новой «вечной войны», скептически настроенные американцы не рассматривают войну на Украине как прямую угрозу».

«Последние опросы общественного мнения показывают, что американская поддержка потребностей безопасности Украины быстро снижается. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в октябре, показал, что только 41 процент американцев поддерживают вооружение Украины, по сравнению с 65 процентами в июньском опросе. Среди республиканцев поддержка упала с 56 процентов до 35 процентов за тот же период», – отмечается в статье.

Впрочем, издание утверждает, что в Палате представителей большинство все еще выступает за определенный уровень поддержки Украины, «хотя перед голосованием в обеих палатах остается множество препятствий, особенно с учетом усилий республиканцев в Сенате связать помощь Украине с пограничными мерами США».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть