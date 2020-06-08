Американцы вышли из проекта «Новое Косово» и потребовали деньги назад

08.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Компания Kontur Global (США) заявила о выходе из проекта «Новое Косово» по строительству новой ТЭС в Обиличе и потребовала от Приштины возместить инвестированные ранее 20 миллионов евро.

Об этом сообщила сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соглашение о строительстве ТЭС «Новое Косово» было подписано между Kontur Global и «правительством» Косово в 2017 году, теперь же, после намерения американцев покинуть проект, «министерство экономики» сепаратистского анклава выразило «удивление и разочарование» на своей странице в фейсбуке.

При этом работа по строительству тепловой электростанции мощностью 500 мегаватт, стоимостью 1,3 миллиарда евро, с самого начала вызывала нарекания с разных сторон: в середине 2018 года Секретариат Энергетического сообщества объявил, что некоторые элементы соглашения о покупке электроэнергии между правительством Косово и американской компанией нарушают правила о государственной помощи.

Затем МВФ и Всемирный банк решили не участвовать в финансировании проекта, поскольку, как они пояснили, правила обязывают их поддерживать варианты с наименьшими затратами, что не касается объектов, использующих уголь.

Все это в то время не поколебало решимости американцев. Более того, в своем обращении к Сенату, тогдашний кандидат в послы США в Косово и нынешний посол Филип Коснет назвали «развитие энергетической безопасности» одним из своих приоритетов в ходе дипломатической миссии. Затем он уточнил, что нестабильность энергоснабжения Косово стоит около 415 миллионов долларов в год, то есть, около шести процентов ВВП, поэтому, помимо прочего, он объявил о поддержке США строительства тепловой электростанции, «разработанной в США».

При этом Венское энергетическое сообщество начало расследование в декабре прошлого года, потому что правительство Косово, искажая рыночную конкуренцию, предоставило незаконные субсидии на строительство ТЭС.

«Инвестиции в теплоэнергетическую систему в Косово и Метохии напрямую связаны с судьбой гидросистемы Ибар-Лепенац, то есть, с судьбой права управлять системой на озере Газиводе, – прокомментировал ситуацию профессор Приштинского университета Душан Челич. – Эта вода из озера, помимо снабжения питьевой водой половины жителей Косово и Метохии, также служит технической водой для охлаждения турбин уже существующей Обиличской ТЭС.

Существующая ТЭС в Обиличе

Вот почему каждое расширение мощностей и инвестиции в новые мощности подразумевает своего рода гарантию реальных прав и прав на управление гидросистемой озера Газиводе (являются предметом спора между Белградом и Приштиной – ред.)».

Озеро Газиводе

Также, по словам Челича, он «не исключает, но и глубоко убежден» в том, что мотив отказа в инвестировании проекта заключается в том, что косовское обществе крайне криминализировано и коррупционно.