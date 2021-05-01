01.05.2021, Москва, Антон Соколов

Американские военные при содействии местных бандформирований вывезли из Сирии десять грузовиков с пшеницей. Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, подразделения армии США продолжают разграбление ближневосточной страны.

Это далеко не первый случай, когда представители Пентагона попадаются на подобных преступных действиях. Сирийские СМИ неоднократно сообщали, что с восточной части страны вывозятся нефть и зерно, по праву принадлежащие сирийскому народу.

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На этот раз были замечены десять грузовых автомобилей с зерном, которые проследовали с восточной части провинции Хасака в соседний Ирак через незаконный пункт пересечения границы Аль-Валид.

Разграбление природных ресурсов арабской страны продолжается с 2014 года, когда первые американские солдаты пересекли границу Сирии. Прикрываясь борьбой с террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ), на фактически оккупированной территории САР была организована контрабанда нефти. Боевиков ИГ разгромили сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера».

Сейчас военные США сконцентрировались на заработке от незаконной продажи сирийских природных ресурсов, включая нефть и зерно.