Американцы зачастили в Приднестровье

10.07.2019, Тирасполь, Елена Острякова

Представительная американская делегация прибыла сегодня в столицу ПМР Тирасполь. В ее составе посол США в Молдове Дерек Хоган, заместитель администратора Агентства США по международному развитию по Европе и Евразии Брок Бирман и их коллеги.

Об этом сообщает официальный сайт президента Приднистровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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Гости поинтересовались мнением главы Приднестровья о перспективах дальнейшего экономического взаимодействия. Президент Вадим Красносельский считает, что это возможно в сфере АПК. Он также сообщил, что Приднестровье не откажется от американской помощи в строительстве на территории исправительного учреждения нового корпуса тубдиспансера и создании инфраструктуры для инвалидов.



«Представители американской делегации отмечали, что каждое из означенных направлений заслуживает внимания. Участники встречи обсудили конкретные предложения, обменялись мнениями по поводу различных проектов, наметили пути дальнейшего взаимодействия, условившись поддерживать рабочие контакты», – говорится в сообщении.

Отметим, что это уже второй визит американского посла в Тирасполь менее, чем за месяц. 24 июня Дерек Хоган уже обсуждал с Красносельским состояние переговорного процесса по приднестрвскому урегулированию.