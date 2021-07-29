Американцы задействовали биотерроризм против России и Китая

29.07.2021, Москва, Айнур Курманов

Все больше и больше случаев, подтверждающих применение американцами биологического оружия с целью осуществления диверсий на территории России, постсоветского пространства и Китая. Наиболее наглядным фактом этого стало преднамеренное распространение африканской чумы свиней (АЧС) в приграничных с Грузией сёлах Южной Осетии с целью её дальнейшего распространения уже на субъекты Российской Федерации. Не случайно также бушуют эпидемии атипичных форм заболеваний и в населенных пунктах Восточного Казахстана, граничащих с Китаем.

По поводу случаев вспышки АЧС в Южной Осетии сообщили представители КГБ республики еще 20 июля. В своём заявлении чекисты акцентировали внимание на угрозах безопасности в санитарно-эпидемиологической и экономической сферах республики в связи с падежом свиней из-за этого заболевания и напрямую связали их напрямую с деятельностью американских спецслужб и сотрудников «центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара», размещенного недалеко от Тбилиси.

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«В связи с этим КГБ не исключает, что вспышка эпидемии АЧС в Южной Осетии связана с работой т. н. «центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара» в Грузии, который проводит исследования в области атипичных форм чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, лихорадки денге, Конго-крымской геморрагической лихорадки и использует патогены, посредством которых тбилисский режим осуществляет акты биотерроризма против Южной Осетии», — говорится в сообщении югоосетинского ведомства.

В своём заявлении сотрудники КГБ республики указали, что с территории Грузии в период с 2007 по 2018 годы неоднократно распространялась африканская чума, которая потом попала в Россию и КНР. В ведомстве отметили, что эта болезнь быстро переносится за счет насекомых и является «потенциально глобальной», но Тбилиси не сообщает о случаях заболеваний на своей территории.

По мнению спецслужбы, разработкой модифицированных штаммов занимается как раз этот центр Лугара атипичных форм чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, лихорадки денге, Конго-крымской геморрагической лихорадки. Более того, КГБ Южной Осетии обвинил центр в организации актов биотерроризма в отношении республики и соседних стран.

Центр им. Р. Лугара в Грузии.

Данные сведения полностью подтвердили и в министерстве сельского хозяйства республики. Так, глава ведомства Алан Маргиев даже провел специальную пресс-конференцию по этому поводу, на которой также связал деятельность центра Лугара с различными вспышками атипичных заболеваний на территории республики.

«Мы не знаем, чем они там занимаются, какую деятельность эта лаборатория ведет. Мы раньше тоже отмечали, что после завершения строительства данной лаборатории, на территории нашей республики появлялись разные виды заболеваний. В том числе, африканская чума свиней и появление коричневого мраморного клопа», – отметил министр Маргиев.

Фактически власти Грузии и их спецслужбы содействуют диверсиям американцев и дают возможность через свою границу осуществлять акты биологического терроризма с целью подрыва экономики республики Южная Осетия и дальнейшего распространения данного заболевания вглубь России. Как было отмечено, это не первый случай и главная задача Пентагона нанести максимальный ущерб животноводству всего Кавказа.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уже комментировал в этом году журналистам прежние эпидемии АЧС в России, которые стали результатом перетекания данной болезни из Украины и Грузии. В результате диверсии была парализована целая отрасль и встали крупнейшие свинокомплексы, построенные на севере страны, что оборачивается массовым сокращением поголовья, ростом дороговизны продукции и недостатком дешевой белковой пищи в рационе россиян.

Китай к 2018 году вообще пережил катастрофу животноводства, когда в после проникновения АЧС в стране были уничтожены сотни миллионов голов свиней, а отрасль была буквально разрушена. Все это также стало результатом биологического терроризма, когда модифицированные штаммы этого атипичного заболевания, характерных ранее только для тропических широт, целенаправленно распространялись американскими военными через бывшие советские республики, где сейчас и размещены соответствующие лаборатории.

Если в Грузии – это дело рук центра Лугара, то в Казахстане и Центральной Азии проделки Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы и сети военно-биологических лабораторий, работающих по программам Пентагона. И данные акты биотерроризма в Южной Осетии поразительным совпали по времени со вспышками атипичных заболеваний у овец и крупного рогатого скота в приграничных с Китаем селах Восточного Казахстана.

Так, село Шиликты Зайсанского района Восточно-Казахстанской области как раз примыкает к китайской границе. Основным источником средств к существованию населения, находящегося на границе, является животноводство. К сожалению, в последние время в районе распространилась болезнь, и скот начал гибнуть. После отсутствия какой-либо реакции от местных властей, жители сняли на видео как погибает скот и направили в редакцию издания azattyq Ruhy.

Как стало известно журналистам, в селах Шиликты, Жалши, Карасай большие потери скота от неизвестных атипичных форм заболевания. Видео снято в одном из крестьянских хозяйств села Шиликты, где погибло от болезни более 100 ягнят. Сначала слизистые оболочки ротовой и носовой полостей животного кровоточили, а затем животные не могли встать на ноги.

«У меня погибло более 150 голов ягнят. В деревне также умирает крупный рогатый скот. До этого ни экспертизы, ни акта со стороны акимата не составлялось. Погибший молодняк совместно со утилизируют сами жители села без каких-либо средств защиты и дезинфекции. Только после того, как мы обратились к представителям СМИ, из области пришла проверка, провели экспертизу», – говорит владелец крестьянского хозяйства «Нурдаулет» Айболат Лекеров.

Ранее ветеринарные службы области полностью отрицали факт наличия заболевания и списывали все на ослабленный иммунитет животных и появлявшегося молодняка после длительной зимы. В итоге после крупного скандала был поставлен диагноз «анаэробный интер таксин». Это заболевание, которое повреждает внутреннюю структуру животного, чрезвычайно заразно и поражает как овец, так и крупный рогатый скот. Ранее это заболевание не отмечалось в данном регионе и не характерно для данных широт, так как тоже родом из южных стран.

При этом местные жители выступили с осуждением бездеятельности властей, которые, по их мнению, не предупредили население об эпидемии и ничего не сделали для того, чтобы его остановить. Более того, никаких компенсаций для сельчан также не предусмотрено, так как эта редкая болезнь не входит в список тех, за которые положены выплаты. Вместе с тем, гибель скота не актируется, туши не сжигаются и заболевание распространяется.

По этим вопиющим фактам выступили коммунистические и левые партии, входящие в состав Коалиции за запрещение биологического оружия и за закрытие американских лабораторий. Так, Единая Коммунистическая Партия Грузии, Компартия Южной Осетии, Социалистическое движение Казахстана, Социалистическая партия Латвии и Компартия Пакистана сделали специальное заявление по этому поводу и потребовали проведения всестороннего расследования по всем этим фактам предполагаемого биотерроризма.

Они предположили, что и в Казахстане данные вспышки атипичных заболеваний напрямую связаны с программами Пентагона. Одна из них называется «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human – camel interface». Объектом изучения являются верблюды как природные переносчики ряда заболеваний в целях использования их в качестве контейнеров по распространению искусственно созданных вирусов. Но не исключено, что помимо африканской чумы свиней, штаммов, переносимых верблюдами, создаются новые заболевания, поражающие уже овец и крупный рогатый скот.

«Особенно под удар попадают местное животноводство и растениеводство, что угрожает уже подорвать продовольственную безопасность на территории Южной Осетии, Казахстана, России, всего постсоветского пространства и КНР. Коалиция выражает обеспокоенность реальной опасностью для здоровья населения и требует проведения тщательного расследования данных случаев, а также допуска российских и китайских специалистов и представителей ВОЗ на эти военно-биологические объекты США в бывших советских республиках для изучения их реальной деятельности», – указывается в тексте заявления Коалиции.

В итоге политические деятели потребовали немедленного закрытия центра Лугара в Тбилиси и ЦРЛ в Алматы и сворачивания всех программ исследований Пентагона в постсоветских республиках. И действительно, если эти смертоносные лаборатории продолжат свою работу, то акты биологического терроризма только продолжатся, что в ситуации обострения противоречий между великими державами чревато миллионными жертвами и голодом.