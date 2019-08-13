Американцы задержали местного жителя на Донбассе и устроили ему допрос

13.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Американские военнослужащие без предъявления обвинений задержали жителя подконтрольной украинскому правительству территории Луганщины.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На «горячую линию» МВД ЛНР поступила информация о противоправных действиях инспекторской группы США, работающей на участке оперативно-тактической группировки «Восток». Местный житель, в целях безопасности пожелавший остаться неизвестным, сообщил о том, что его задерживали и допрашивали англоязычные люди в американской форме», – говорится на сайте Министерства внутренних дел Республики.

По информации заявителя, к нему в дом вошла группа вооруженных людей, часть из них была в американской форме с флагом США на нашивках, другая часть – военнослужащие ВСУ.

«Американцы принялись всё обыскивать и переворачивать, на возражения украинцы ответили, что это инспекция и что такая процедура теперь положена. Ничего не найдя, американцы стали что-то говорить по-английски, указывая на хозяина дома. Военнослужащие ВСУ приказали проследовать с ними», – рассказал он.

По словам потерпевшего, сутки его продержали в каком-то гараже без еды и воды.

«Несколько раз приходил американский офицер в сопровождении переводчика и задавал одинаковые вопросы: имя, фамилия, год рождения, адрес, имена родственников, знает ли он людей, занимающихся торговлей оружием, ГСМ и наркотиками, занимается ли этим сам, занимаются ли этим родственники. Спустя сутки допросов меня вывезли за территорию базы, где содержали, и отпустили, ничего не объяснив и не извинившись. После таких событий я опасаюсь за свою безопасность и здоровье, а также за безопасность и здоровье родственников», – добавил он.

По данному факту Министерством внутренних дел ЛНР проводится проверка.