Американцы задумали попробовать во главе Украины армянина вместо еврея – российский политолог

15.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Среди причин увольнения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова может быть недовольство Западом его позицией по Донбассу и переходу контроля над ключевыми отраслями страны к иностранцам.

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил известный российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Авакова также могут рассматривать как сменщика Зеленского на посту президента страны.

«Он мешает «Минскому соглашению», американцы решили, наконец, дать отмашку «Минскому соглашению». При этом, надо сказать, что Зеленский всегда был за «Минские соглашения». Он же понимает, что если «Минские договоренности» будут выполнены, он станет великим президентом Украины. «Минские соглашения» означают Донбасс заморозить по приднестровскому варианту. Это первый вариант, хороший для нас. Мне кажется, вероятность, процентов 30. Процентов 70 – другая, плохая вероятность, что Аваков снят как человек, который противодействовал американской системе установления внешнего управления в нескольких важных областях – корпорациях, чтобы забрать власть у украинских олигархов и передать западным компаниям. И второе – над судебной системой. Но, поскольку, судебная система должна заниматься тем, чтобы забирать собственность у украинских олигархов и передавать западным компаниям. Он тесно слишком оказался связан с олигархами и, как считают американцы, противодействовал этим указаниям из Вашингтона… По Авакову есть еще одна, третья версия. Она заключается в том, что его выводят для того, чтобы сделать будущим президентом Украины и заменить им Зеленского», – заявил Марков.