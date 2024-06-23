Американцы закрыли у себя визовые центры России и отобрали у дипломатов налоговые карточки

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США решили закрыть оба отделения визового центра России на своей территории, расположенные в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщил посол РФ Анатолий Антонов.

По его словам, американские власти также лишат российских дипломатов налоговых привилегий.

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«Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», – объяснил он.

Антонов назвал это «мелким, пакостным выпадом» со стороны США и посетовал, что «теперь на плечи российских дипломатов, консулов ​​ложится дополнительная нагрузка».

«И я хочу сразу же сказать <…>, мы будем продолжать работать. Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением», — пообещал дипломат.

По его словам, американская администрация свое решение никак не объяснила. Дипломат также отметил, что Россия рассмотрит возможные ответные меры.

Говоря о возможных ответных мерах, Антонов заявил, что «сегодня с плеча рубить не стоит».

«Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать», — добавил он.

Антонов напомнил, что у США в России нет «таких проблем, какие есть у нас в обслуживании соотечественников».

«Именно поэтому они и по-прежнему держат в замороженном состоянии свои два генеральных консульства», — подчеркнул посол.

Это не первая жалоба Антонова на то, что Вашингтон блокируют работу российского диппредставительства. По его словам, Bank of America закрыл счета двух генконсульств России, в адрес сотрудников поступают угрозы и даже «были акты вандализма». «По сути дела, посольство находится в блокаде», — пожаловался дипломат.

В декабре 2020 года США ввели трехлетний лимит на пребывание в стране российских дипломатов. Из-за этого ограничения 27 дипломатов вместе с семьями должны были выехать из США до 30 января 2022 года, еще 28 человек – до 30 июня 2022 года.