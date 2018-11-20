Американцы запустили руку в урановую отрасль Украины

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Компания “Атомные энергетические системы Украины” получила специальные разрешения на геологическое изучение недр, в том числе опытно-промышленную разработку урановых руд на четырех участках в Николаевской и Днепропетровской областях, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Разрешения на пользование недрами предоставлены Государственной службой геологии и недр Украины в соответствии с приказом №415 от 5 ноября 2018 года, пишет киевское издание gazeta.ua.

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АЭСУ заявляла о намерении наполнить ядерную энергетику Украины природным ураном собственного производства. Высокотехнологичное и экологически чистое производство концентрата природного урана компаний планируется за счет промышленного освоения урановых месторождений в Украине. На первом этапе это будет ускоренное освоение месторождений песчаникового типа. На втором этапе предусмотрено создание масштабного производства на месторождениях метасоматического типа.

Компания “Атомные энергетические системы Украины” создана в 2015 году для привлечения инвестиций из США в проекты по изучению и добыче урана на территории Украины. Среди акционеров АЭСУ является американская компания U-Tech Energy.

АЭСУ нацелена на строительство мини-реакторов нового поколения, которые способны обеспечить новый уровень безопасности эксплуатации АЭС. Малые модульные реакторы – одно из самых популярных направлений развития атомной энергетики и реакторных технологий в мире, и Украина начала освоения этого рынка. В частности, летом 2018 года АЭСУ и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному продвижению введения малых модульных реакторов SMR-160 в Украине. Holtec International является одним из мировых лидеров в разработке малых модульных реакторов.

12 ноября Украину посетил министр энергетики США Рик Перри, который в частности заявил, что США помогут Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива.

“Мы также будем помогать Украине диверсифицировать источники поставок ядерного топлива, а также в предоставлении услуг по отработанному ядерному топливу. Мы готовы поддерживать сотрудничество Украины с компанией Westinghouse, которая все время растет, по поставкам свежего ядерного топлива, а также сотрудничество с Holtec по созданию и построению украинского хранилища отработанных ядерных отходов. Мы будем оказывать техническую помощь украинским разработкам в области безопасности ядерных станций таким образом, чтобы они обеспечили надлежащий уровень безопасности на ядерных станциях в Украине”, – заявил Перри, передает “112-Украина”.