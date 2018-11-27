Американцы зашли со своим ядерным топливом на Южноукраинскую АЭС

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Южно-Украинская АЭС готовится к повышению мощности третьего энергоблока, единственного в Украине, активная зона которого полностью загружена тепловыделяющими сборками американской компании Westinghouse, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС.

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«Южно-Украинская атомная станция готовится к повышению мощности третьего энергоблока. Он предназначен пилотным в работах по увеличению мощности до 107%. Такой выбор, прежде всего, связан с использованием топлива компании Westinghouse», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что третий южно-украинский атомный блок – единственный в Украине, в активная зона которого полностью загружена тепловыделяющими сборками Westinghouse (ТВС-WR).

Работы запланированы в рамках пилотного проекта ГП «НАЭК «Энергоатом» «Энергетический мост «Украина-ЕС». Согласно с ним, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС будет полностью ориентирован на экспорт электроэнергии в страны Европы.

Напомним, только российская компания «ТВЭЛ» владеет технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оснащены украинские атомные электростанции. Американские топливные блоки не подходят по своей конструкции, что может повлечь за собой серьезные аварии. Тем не менее, стремясь выдавить россиян с рынка, в марте 2008 года “Энергоатом” заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить контракт до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи украинских атомных блоков.