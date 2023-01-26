Американцы засуетились: на Украину массово пошли новейшие российские танки

Олег Кравцов.  
26.01.2023 12:16
  (Мск) , Москва
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ВСУ не получат самые последние модификации американских танков «Абрамс», о планируемой поставке которых на Украину объявил президент Джо Байден

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Андрей Фролов.

ВСУ не получат самые последние модификации американских танков «Абрамс», о планируемой поставке которых на...

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Поскольку США  не уточнили, какую модификацию «Абрамсов» отправят на Украину, он предположил, что возможен один из двух вариантов: M1A1 с пушкой калибра 105 мм либо M1A2 со 120-мм орудием.

«Последний вариант имеет различные варианты модификации, направленной на усиление бронезащиты, улучшение прицельного комплекса, боевой информационно-управляющей системы.

Очевидно, что самые последние модификации украинцам не дадут. Речь идет либо об оставшихся танках M1A1, либо о ранних модификациях M1A2. Кстати говоря, M1A1 они поставляли в Ирак, так что вполне возможно, что такие машины у них еще остались», – сказал Фролов «Известиям».

Он подчеркнул, что «Абрамс» хорошо защищен, 105-милилметровое орудие первой версии танка пробивает ранние модификации российских Т-72, Т-62.

«Против Т-90М они уже не очень хороши, он имеет улучшенную защиту, более мощное орудие и более совершенный прицельный комплекс. Думаю, они потому и засуетились с поставками танков, что в войска массово пошли Т-90М.

Для восточноевропейского театра, особенно для весенне-осеннего периода «Абрамсы» очень тяжелые машины. У них больше ограничений по проходимости, чем у того же Т-72. Соответственно, для них нужны понтонные парки, броневые ремонтно-эвакуационные машины», – говорит аналитик.

По его словам, у «Абрамсов» совершенно другой расход топлива, что станет дополнительной нагрузкой для системы снабжения ВСУ, кроме того, они более сложны в обслуживании.

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