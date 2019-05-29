Американцы – Зеленскому: С русскими – не договариваться! Иначе будешь иметь дело с Ярошем

29.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Американцы устанавливают новую колониальную модель на Украине – если Петр Порошенко как президент-олигарх пытался концентрировать всю власть и ресурсы в своих руках, то Владимир Зеленский будет марионеткой нескольких участников закулисного олигархического сговора.

Курс Украины при этом по-прежнему будет соответствовать продолжению антироссийской линии американских «ястребов», которую неоднократно провозглашал представитель США Курт Волкер.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание, на нелогичность переговоров Зеленского с МВФ – формально за экономику отвечает премьер, однако новый президент уже обсуждает с фондом получение новых траншей, хотя ранее, перед выборами, критиковал кабальные условия предоставления кредитов Украине.

«За первую неделю Зеленский очень явно пошёл в той колее, которая была заложена Порошенко. От всех заявлений, включая то, что он признал правомерность действий Порошенко с отправлением моряков, включая то, что встретился с МВФ (хотя, до этого говорил обратное). Кстати, казалось бы, экономических вопросов президент не касается, они сами это утверждали, а чего он с МВФ встречается? Вообще это премьер-министр должен встречаться с МВФ, при чём здесь Зеленский?» – отметил Куликов.

«Это такой фон, по которому он движется, но, чтобы он двигался уверенно и никуда не петлял, в принципе, обозначены стенки этого коридора. Верхнюю стенку коридора обозначил Волкер. Кстати, очень чётко и недвусмысленно, потому что в Минских соглашениях нет ничего о России, мифических российских войсках, о том, что кто-то кого-то куда-то должен выводить, а Волкер делает это условием реализации (соглашений, – ред.). Это же прямой и откровенный подлог, он означает ровно одно: «Если вы вдруг, не дай Бог, подумаете реально их исполнять, я вам ясно и недвусмысленно говорю: этого нельзя делать, я запрещаю вам выполнять Минские соглашения». Это коридор сверху.

Есть коридор снизу, это господин Ярош, который сказал, что, если ты вильнёшь, то мы тебя повесим. Буквально это так сказано было. Вот второй коридор.

Кстати, к той роли, к которой его предназначали, он идеально готов – это роль, изображающая президента Украины. Потому что задача олигархического консенсуса заключается в том, чтобы не было на Украине какого-либо единого центра власти, тем более, публичного, связанного какими-то обязательствами.

Всё это нужно растворить в парламентской республике, дальше полностью легализовать покупку депутатов, и всё. Зеленский идеально подходит, чтобы всё это произошло», – добавил Куликов.