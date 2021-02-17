Американец недоумевает: «Какая война? Между Украиной и Россией прекрасные отношения»

17.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Рядовые американцы и европейцы не понимают, в чем проблема отношений между Россией и Украиной и не считают, что между странами существует конфликт.

Тем более, что дипломатические отношения сохраняются, а украинцы, по-прежнему, посещают Россию без виз.

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Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри (Юрий) Табах, симпатизирующий ушедшему президенту США Дональду Трампу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если вы возьмете человека не как я, который участвует в этом во всем или украинскую диаспору в Америке или в Европе, а среднего американца или среднего европейца, они не понимают же, что тут происходит. Они говорят: «Подождите, какая война между Россией и Украиной, какой Донбасс? Они что, объявили войну друг другу? Вроде, нет, нет такого объявления. У них посольства функционируют, у них дипломатические отношения, торговля».

Более того, я скажу – у украинцев лучше отношения с Россией, чем с США. Вы должны получить визу, чтобы поехать в Соединенные Штаты Америки, вам еще ее и не дают, не доверяют. А в Россию вы можете ездить туда-обратно сколько угодно, визы вам не нужно. У вас отличные, хорошие отношения с Россией. Поэтому для среднего человека, даже для среднего журналиста, для среднего политика на Западе это все выглядит очень странно», – заявил Табах.