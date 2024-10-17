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ЕС прекратит военную помощь Украине только по указанию США, потому что является их «лакеем».

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue works заявил американский аналитик Дэниел Патрик Уэлч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не имеет никакого отношения к Трампу. Это не имеет отношения к тому, кто станет следующим президентом. Отношение европейцев не зависит от этого. Они лакеи нашей политики. И так было с конца второй мировой войны», – отметил эксперт.

Он считает, что интерес к Украине ослабевает и в Старом, и в Новом Свете.

«И здесь, и в Европе поддержка ослабевает. Немцы сказали, что, может быть, они больше не будут отправлять «Леопарды» или что-то еще, потому что не похоже, что украинцы собираются предпринять еще одно контрнаступление. А это значит, что нам это надоело», – сказал Уэлч.