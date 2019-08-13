Американец поражен позитивными изменениями в российском Крыму

13.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крымчанин Алекс Брежнев, проживающий в США с 1997 года, впервые за 20 лет посетил родной Симферополь и был приятно удивлен тем, как живет сегодня столица российской республики.

В своем видеоблоге «Америка наизнанку» он особо выделил транспортную инфраструктуру Симферополя, комфортные крымские троллейбусы и остановки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Автобусные и троллейбусные остановки довольно комфортные, защищают от дождя и выполнены в красивом стиле. Но это еще не все. Можно зарядить свой телефон. Такого я вообще в мире нигде не вдел, не то, что в США – и в Париже такого нет. У вас сел телефон – можете его зарядить на остановке, это меня подвергло в шок.

Троллейбусы все новенькие, фирмы ЛИАЗ. Я на нем уже прокатился пару раз – давки нет, места есть свободные, очень комфортно, потому что он мягкий и не гудит никакой мотор. Меня поразило больше всего, что на остановках есть бесплатный вай-фай, я такого вообще нигде не видел в мире.

Обычно в Америке заманивают, что там есть бесплатный вай-фай где-нибудь в «Макдональдсе», в супермаркете, но когда вы туда приходите, ваш телефон подключается, а интернета нет… Удобная лавочка – чистенькая, не заплеванная. Эта остановка просто волшебная – еще и ведется видеонаблюдение круглосуточное. То есть, вам никто не ограбит, не убьет, у вас чувство полнейшей защищенности», – пишет Брежнев.

Блогер также поделился опытом ожидания автобуса в одном из американских городов.

«Я помню, в США ждал автобус два часа на остановке, и он не приехал, а я не попал в центр города Фарго. Но когда я приехал сюда, в Крым, я просто был поражен. Мы с женой даже машину не берем, а ходим пешком или пару остановок лучше прошвырнуться на троллейбусе, они ходят один за другим. Абсолютно даже машина не нужна. Шок человека, который прожил в Америке 20 лет от общественного транспорта, насколько он развит», – подчеркнул путешественник.

«Крымский американец» также призвал всех, кто собирается покинуть Крым и податься в эмигранты, не продавать свое жилье.

«Я так долго вспоминал, когда мучился на съемных квартирах, американских помойках. Был очень удивлен – снаружи красиво, а внутри такая отсталость. Картонные стены, непомерная плата за жизнь. Здесь можно было тогда жить, полгода не работать – на макаронах, на тушонке можно было жить. А там, если ты месяц не работал, то будешь бомжом, под мостом тебе место», – отмечает блогер.

«Нужно было оставить недвижимость. Я бы уже давно сюда приехал, еще в 2004-м, может быть, году, 2003-м, когда собирался. Приехал, уже, может быть, бизнес преуспевающий развернул бы. А так я сидел, а куда ехать, мосты все сжег и все. Поэтому, ребята, кто собирается уехать за бугор, – не надо рубить канаты, нужны еще какие-то пути отступления. Не нужна уверенность, когда все уезжают, думают: «Я покорю весь свет»… А что вы своим детям оставите – вы обрекаете их на такое же нищенское существование заграницей. Находиться, платить какое-то съемное жилье, есть дерьмовые продукты», – резюмировал Брежнев.