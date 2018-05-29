29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Американец поспорил на бутылку с Соловьевым, что Украина не вступит в НАТО

Ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн уверен, что Украина не вступит в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«В 2008 году, когда отношения между Западной Европой и США были гораздо лучше, чем сегодня, та же самая фрау Меркель и тогдашний президент Франции резко сказали, что не видят в НАТО Грузию и Украину. Сегодня отношения Западной Европы и Штатов гораздо хуже. Есть тяжелейшие торговые и экономические конфликты», – сказал Коэн.

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Он утверждает, что вопрос о членстве Украины в НАТО не ставят и США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Я никогда не видел, чтобы Трамп выносил в повестку расширение НАТО по Грузии и Украине. Он насматривает НАТО как ЧОП, которому нужно каждый месяц платить за услуги. Я готов поспорить на бутылку с Соловьевым, что до 2021 года этого решения принято не будет», – сказал Коэн.

«Я готов сразу налить, чтобы этого не было», – отреагировал ведущий передачи Владимир Соловьев.