Американец рассказал, когда НАТО введет войска на Украину

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Поводом для ввода войск европейских стран НАТО на Украину могут послужить разного рода провокации, вроде Бучи, происшествия на ЗАЭС, угрозы границ или даже катастрофа ВСУ на фронте.

Об этом на канале «Ukrlife» заявил бывший советник командующего войсками США в Европе, старший научный сотрудник Центра Байдена Марк Войджер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, заявление Макрона – это коллективный сигнал Путину от европейской части НАТО, и французский президент был выбран неслучайно. Это была информационная операция, дескать, дела обстоят настолько серьёзно, что «пробудился» даже Макрон и понял, что дипломатическим путём ничего не добиться. Если бы об этом заявила Великобритания, эффект бы был не тот.

Что касается непосредственно ввода войск, то аналитик считает, что для этого на Украине должно «что-то такое случиться».

«Конечно, нельзя создавать такие ожидания в украинском обществе, что завтра, через неделю, через месяц какой-то большой контингент НАТО пересечёт границу и будет воевать на стороне Украины. С другой стороны, вполне возможно, что в каком-то моменте особенно европейские страны-члены НАТО почувствуют, что существует реальная угроза, особенно на стратегических объектах. Постоянные ядерные угрозы Путина, ЗАЭС, какая-то угроза для границ между Украиной и европейскими странами, другие стратегические объекты, или, не дай Бог, раскроются какие-то массовые преступления, зверства, как было в Буче и других городах, которые были под оккупацией. Тогда европейским странам будет легче принять такое решение о как минимум каком-то ограниченном контингенте», – сказал Войджер.

Он допустил, что поводом может послужить и катастрофа на фронте.

«Либо фронт рухнул на востоке или на юге, и уже существует такая угроза для реального прорыва, наступления со стороны России. Мы не видим таких признаков, что осуществлён такой прорыв. Но если натовские страны действительно примут такое решение, то это означает, что что-то такое случилось у вас, что требует действительно западного присутствия», – заключил американец.