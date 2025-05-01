Американист: ЦРУ советует Трампу сделать ставку на изматывание России

Михаил Рябов.  
01.05.2025 21:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, США, Украина


Спецслужбы США навязывают Дональду Трампу мысль о том, что затягивание боевых действий на Украине вопреки предвыборным обещаниям будет выгодно для американской стороны.

Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецслужбы США навязывают Дональду Трампу мысль о том, что затягивание боевых действий на Украине...

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«Ситуация «Ни мира, ни войны» ведет, скорее к внутренним социально-экономическим потрясениям. И те оценки, которые сопровождают принятие решений или идут в американской печати, представляют из себя вброс информации спецслужб США. Они подбрасывают одну важную идею – «почему вам не надо спешить с заключением мира на Украине».

«Идет борьба на изматывание Украины и России. И Россия тоже изматывается. Давайте посмотрим, как она будет изматываться. Поэтому пока не спешите. У нас есть данные. Что трудности нарастают. Какие-то элементы недовольства в обществе зреют – и на это надо делать ставку», – пересказал Васильев логику американских спецслужб.

По оценке американиста, «это очень серьезный конфликт с Западом – он носит, наверное, характер экзистенциальный».

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