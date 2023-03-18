Американист: падение беспилотника было идеальным сигналом США

России необходимо занять более жёсткую позицию и решительней отвечать на провокации США, пресекая проведение военной разведки у границ РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только так и нужно отвечать. Причем не только на беспилотники, периодически ведь заходят какие-то американские суда в зону Чёрного моря, спасибо Эрдогану, что в последние годы он этого меньше всего допускает.

Но отвечать нужно. Потому что, если США считают весь земной шар зоной собственных национальных интересов, то мы, по крайней мере, по своему периметру должны свои национальные интересы отстаивать, и это намерение демонстрировать.

Конечно, без насилия, без жертв. Как это сейчас и произошло. Слава Богу, что это был беспилотник, а не боевой самолёт и не корабль, чтобы там были человеческие жертвы. То, что сейчас произошло – это просто идеальная ситуация, когда Россия обозначила, что «вам здесь не место», – сказал американист.