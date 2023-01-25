Американист: У США имеется формула раздела Украины

Владимир Гладков.  
25.01.2023 19:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В Соединённых Штатах, помимо прочих, не исключают и формулу решения конфликта в виде раздела Украины на западную и восточную, таким образом, чтобы и американцы, и русские могли говорить, что добились каких-то своих целей.

Об этом в интервью каналу «Вольная улица» заяавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, экономист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Соединённых Штатах, помимо прочих, не исключают и формулу решения конфликта в виде раздела...

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«Такая формула есть, она состоит в том, чтобы поделить сегодня Украину на две части. Западная часть отойдёт к Западу, а восточная отойдёт в части новых территорий РФ или ещё что-то, в общем, где-то по Днепру. И тогда каждая сторона, может быть, даже заявит о том, что достигнуты цели с военной операцией, Запад скажет, что мы тоже Украину как-то так не сдавали.

В общем, как-то купируем и разойдёмся, и пока этот конфликт, по крайней мере, его военная часть будет каким-то образом купирована. Формула здесь есть, она здесь просматривается, и говорят, что именно это обсуждается. Более того, в Америке есть такие люди, которые могут сказать: понимаете, задача простая, мы же заявили, что мы хотели какой-то победы на Украине, тем более к выборам 2024 года – вот, мы, таким образом, и разойдёмся», – отметил он.

«Пока переговоров нет, но формально иногда, чтобы все жили по принципу – и волки сыты и овцы целы, можно сказать, что каждая сторона добилась какой-то своей цели», – рассказал Васильев.

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