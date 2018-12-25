Американка из Минздрава – украинцам: лечиться горилкой – глупо

25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Одиозная гражданка США и и. о. министра злравоохранения Украины Ульяна Супрун не советует украинцам лечиться алкоголем, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Многие люди считают, что у алкогольных напитков есть лечебные свойства. Ими растирают тело, делают настойки или капли или просто пьют с целью “оздоровиться”. Как можно догадаться – в употреблении алкоголя большой пользы для здоровья нет”, – заявила на своей страничке в соцсети и.о минстра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Зато существуют некоторые алкогольные напитки, которые имеют статус “лечебных”. К примеру – популярный коктейль джин-тоник. Только целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник. В его составе есть вещество хинин, которое давно используют в медицине для лечения малярии.

“Терапевтическая доза хинина для лечения малярии составляет около 500 мг, которые надо принимать с определенной периодичностью. Просто пить джин с тоником будет недостаточно. Сейчас есть более простые и гораздо более эффективные способы, чтобы защититься от малярии”, – рассказывает и.о. министра здравоохранения.

Большинство тоников, которые можно приобрести в магазине сегодня, содержат небольшое количество хинина и не такие горькие, как традиционный напиток. Чтобы получить соответствующую дозу хинина против малярии, нужно выпить далеко не один коктейль.

“Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней – глупо. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами”, – подчеркнула и.о. главы Минздрава.