Американка Супрун сбежала из Украины сразу после инаугурации Зеленского

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видео того, как Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс, опубликовало киевское издание «Страна».

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Глава Минздрава, известная своими многочисленными советами в соцсети Facebook, на видео все время смотрит в свой смартфон.

Ранее Супрун отказывалась уходить с поста и.о. главы Минздрава Украины, который она незаконно занимает уже несколько лет. Сегодня президент Владимир Зеленский предложил министрам добровольно написатть заявления об отставке, чем уже воспользовался премьер-министр Владимир Гройсман.