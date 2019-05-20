20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Медицина, Политика, Скандал, СМИ, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Американка Супрун сбежала из Украины сразу после инаугурации Зеленского

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видео того, как Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс, опубликовало киевское издание «Страна».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Глава Минздрава, известная своими многочисленными советами в соцсети Facebook, на видео все время смотрит в свой смартфон.

Ранее Супрун отказывалась уходить с поста и.о. главы Минздрава Украины, который она незаконно занимает уже несколько лет. Сегодня президент Владимир Зеленский предложил министрам добровольно написатть заявления об отставке, чем уже воспользовался премьер-министр Владимир Гройсман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть