Выборы
29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Медицина, Общество, Украина
Просмотров:

Американка Супрун учит украинцев разбираться в алкоголе

Выбирая алкоголь, украинцам лучше остановиться на красном вине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Если решили все-таки выпить алкоголь – лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное. А именно – вещество ресвератрол, полезное для здоровья сердца и сосудов”, – написала она.

И.о. министра подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует.

“В любом случае, употребляя алкоголь, вы рискуете своим здоровьем. Призываем вас уменьшать его потребление до полного отказа. Если же вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры – это не спасет от опьянения”, – отметила Супрун.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть