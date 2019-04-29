Американка Супрун учит украинцев разбираться в алкоголе

29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Выбирая алкоголь, украинцам лучше остановиться на красном вине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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“Если решили все-таки выпить алкоголь – лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное. А именно – вещество ресвератрол, полезное для здоровья сердца и сосудов”, – написала она.

И.о. министра подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует.

“В любом случае, употребляя алкоголь, вы рискуете своим здоровьем. Призываем вас уменьшать его потребление до полного отказа. Если же вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры – это не спасет от опьянения”, – отметила Супрун.