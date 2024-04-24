Американская адмиралша хочет лишить Россию и Китай доступа к морю

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Одной из основных задач Военно-морских сил США является установление контроля над мировым океаном и противодействие в этом Китаю и России.

Об этом в эфире видеоблога «Центра стратегических и международных исследований» заявила начальник управления военно-морских операций США, первая женщина на этом посту Лиза Франчетти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Франчетти назвала миссией ВМС США – лишить «противника» доступа к морю.

«Сейчас в условиях стратегической конкуренции и вызовов со стороны КНР, стороны России, мы действительно серьезно думаем о нашей миссии по контролю над морем, о том, о чем нам нужно думать, и какие возможности нам нужны для этого. О том, чтобы лишить противника доступа к морю, продолжая при этом проецировать силу, обеспечивать морскую безопасность… Было приятно видеть, что мы способны выполнять каждую из этих основных миссий военно-морского флота, независимо от геостратегической ситуации», – заявила Франчетти.