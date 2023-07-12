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Западные СМИ круглосуточно муссируют тему Украины, изображая из неё жертву, при этом – не говоря ни слова о нацистской сути украинского государства.

Об этом в эфире британского телеканала TalkTV заявила американская актриса Розанна Барр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их же оболванивают 24/7 во всех СМИ. Бесит, что вы вешаете людям про Украину. Меня хоть до инфаркта доведи, но на это не купите. Я сама с Украины. Украинцы… они… там реально много нацистов. В курсе ты или нет, но на Украине дофига нацистов. Вот точно такие же угробили всю мою семью. Взяли моих бабушек…», – говорила актриса.

Ведущий Пирс Морган попытался перебить гостью студии, однако безуспешно.

«…и еще человек десять родни, увели в лес и там живьем закопали. На той самой Украине. Убей меня Бог, не пойму, чего вы так носитесь с этой Украиной. Хотя нет, погоди, я как раз понимаю, и меня это бесит. Люди, очнитесь уже! Изучите историю вопроса, перестаньте хавать то, чем вас пичкают с экранов! Я пытаюсь хоть как-то вас расшевелить, пробиться через ваш зомбированный мозг, во имя всего святого!», – призвала Барр.

Морган поспешил вступиться за бандеровцев.

«Ну, я не согласен со многим, что ты тут наговорила про Украину. Ты, конечно, имеешь право, но говорить, что они все там нацисты…», – запротестовал ведущий.

«Ты на рукава (шевроны – ред.) их солдат посмотри! Это же во всех новостях!», – аргументировала актриса.

Отметим, что Розанна Барр является лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус», обладательницей звёзды на Аллее славы Голливуда. Помимо актёрской и режиссёрской деятельности Барр также известна как кандидат в президенты США 2012 года.

Розанна Барр происходит из еврейской семьи, её дед был родом из России, а другие предки – из Австро-Венгрии. В годы Второй мировой войны большую часть её семьи убили гитлеровцы и бандеровские коллаборационисты.