Американская дипломатия хочет потратить деньги РФ на финансирование киевского режима

01.11.2022  13:32 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Финансы
Новости Украины

Российские золотовалютные резервы, замороженные Западом, могут быть направлены на финансирование украинского режима.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские золотовалютные резервы, замороженные Западом, могут быть направлены на финансирование украинского режима. Об этом...

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«Мы все видели предположения как от правительства Украины, так и от международных органов об ущербе и ужасе, нанесенном бомбардировками, нападениями и вторжением России не только инфраструктуре, но и людям. Количество украинцев, убитых русскими, количество разрушенных домов, количество объектов инфраструктуры, оборудования, необходимого для обеспечения домов, людей электричеством и водой – все это вместе с разрушенными дорогами и мостами. Оценки варьируются до триллиона долларов.

Во сколько обойдется реконструкция и возобновление всех этих разрушений – возникает вопрос, откуда берутся эти деньги? По моему мнению, русские должны заплатить за это немало. И хорошо бы начать с резервов, которые российский Центральный банк имеет в банках стран «Большой семерки».

Общий объем резервов Центрального банка России составляет около 600 миллиардов долларов. Половина находится в банках стран G7 – в США, Европе и Японии. И эти деньги заморожены, недоступны русским, они доступны международному сообществу и сейчас заморожены.

Их можно было бы взять и положить в фонд, который начал бы работу по реконструкции в Украине. Он может даже начать работу по обеспечению ежедневной работы украинского правительства прямо сейчас», – сказал экс-посол.

«Конечно, мы знаем, что правительству Украины нужно где-то от трех до пяти миллиардов долларов в месяц, чтобы иметь возможность платить ВСУ и работникам здравоохранения и полиции, государственным служащим.

Очень важно, чтобы украинское правительство сохраняло дееспособность и часть тех денег, которые сейчас заморожены, связаны с тем, что резервы российского Центрального банка, замороженные в банках стран G7, также могут быть доступны для этой функции таким образом, более насущные потребности должны поддерживать работу правительства.

Сумма может составить около 750 миллиардов долларов и может расти из-за продолжающегося разрушения энергетических объектов русскими», – заявил Тейлор.

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