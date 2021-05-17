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17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, США, Украина
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Американская дипломатия требует от Киева усилить борьбу с «внутренним врагом»

Новости УкраиныПредоставление любой военной помощи от США Украине не компенсирует бессилие Киева в борьбе с...

Предоставление любой военной помощи от США Украине не компенсирует бессилие Киева в борьбе с внутриполитическим врагом.

Об этом на форуме в Киеве заявил бывший посол США в России, экс-заместитель генсекретаря Североатлантического альянса Александр Вершбоу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США, и это двухпартийная позиция – очень обеспокоены определённым откатом в вопросах реформ и борьбы с коррупцией на Украине. Особенно, если вспомнить март 2020 года, когда нескольких ключевых реформаторов уволили из правительства. Мы видели, как прекращалась работа некоторых антикоррупционных органов, правовой системы, видели возвращение лиц, связанных с Януковичем, на ключевые позиции.

То есть даже если США будут предоставлять масштабную оборонную помощь, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать бессилие Украины бороться с внутренним врагом, так же эффективно, как она борется с врагом, который перешёл границу на Донбассе», – заявил Вершбоу.

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