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То, от чего на Украине долгое время отмахивались как от российской пропаганды, нашло подтверждение в свежем материале Washington Post, где анализируются причины неудачного летнего наступления ВСУ.

Американцы фактически признают успешность выбранной Россией тактики – так называемой «Бахмутской мясорубки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы долгое время сомневались в мудрости решения Киева оставить войска вокруг осажденного города Бахмут на востоке Страны… Вашингтон также начал беспокоиться из-за того, что украинцы сжигали слишком много артиллерийских снарядов, в первую очередь вокруг Бахмута, которые были необходимы для контрнаступления… Украинцы смотрели на это по-другому. «Бахмут держится» стало синонимом гордости за ожесточенное сопротивление своих войск более крупному врагу. Месяцами российская и украинская артиллерия стирала город в порошок. Солдаты тысячами убивали и ранили друг друга, чтобы добиться успехов, измеряемых иногда городскими кварталами. Город наконец-то сдался России в мае», – говорится в публикации.

Издание подтверждает, что предоставление ВСУ самолетов F-16 не обеспечит перелом. Газета приводит слова украинского чиновника:

«Представьте себе МиГ и Су-35 в небе. Мы не видим их, пока они видят нас. Мы не можем добраться до них, пока они могут добраться до нас. Вот почему мы так упорно боролись за F-16».

Однако «американские официальные лица указали, что даже несколько самолетов стоимостью 60 миллионов долларов съедят средства, которые могли бы пойти гораздо дальше на покупку транспортных средств, средств противовоздушной обороны или боеприпасов. Более того, по их словам, реактивные самолеты не обеспечат превосходства в воздухе, которого так жаждали украинцы».

«Если бы вы могли обучить группу пилотов F-16 за три месяца, их бы сбили в первый же день, потому что российская противовоздушная оборона на Украине очень мощная и очень боеспособная», – сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Washington Post подтверждает и сведения о том, что множество техники, полученной ВСУ, оказалось неисправной. Американцы винят в этом криворукость украинских солдат.

«У «Брэдли» и «Леопардов» были сломаны или отсутствовали гусеницы. У немецких боевых машин «Мардер» не было радиостанций; это были не более чем железные ящики с гусеницами — бесполезные, если они не могли поддерживать связь со своими подразделениями… Пентагон пришел к выводу, что украинские силы не смогли должным образом обращаться со всем оборудованием после его получения».