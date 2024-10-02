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Помогая Украине, США, в первую очередь, поддерживают собственную экономику,— в очередной раз напоминает читателям накануне президентских выборов The Washington Post.

Издание подсчитало, что с начала войны федеральное правительство США выделило Киеву почти 175 миллиардов долларов. Большая часть этих средств остается в Соединенных Штатах, поддерживая, таким образом, местное производство оружия и боеприпасов.

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В качестве примера газета привела вляпавшуюся в скандал после визита туда Владимира Зеленского оружейную фабрику в Скрантоне (штат Пенсильвания), производящую 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Управляющий этим предприятием подрядчик General Dynamics хвалится, что благодаря украинским заказам значительно увеличил объемы производства, создав с 2022 года в регионе более 200 новых рабочих мест.

Остальные оборонные предприятия также расширяют производство, говорится в публикации. В частности, завод в Алабаме производит бронетранспортеры, а в Техасе производят мобильные артиллерийские ракетные системы для Украины.

Военный подрядчик в Карбондейле, Пенсильвания, благодаря украинской войне за прошлый год увеличил свой штат на 10%. Немецкая компания Schott, производящая высокотехнологичную оптическую продукцию в Дуриеа, Пенсильвания, также создала десятки новых рабочих мест.

«Эти новые рабочие места для американцев существенно помогают улучшить экономическую ситуацию в регионе, долгое время страдавшем от безработицы после закрытия угольных шахт и текстильных фабрик. Уровень безработицы в Пенсильвании, ранее превышавший средний по стране на два процентных пункта, теперь часто ниже национальных показателей», – отмечает газета.

Однако не все поддерживают дальнейшую помощь Украине, сетует The Washington Post. Консервативная оппозиция в Вашингтоне ужесточается, а некоторые республиканцы выступают против дополнительного финансирования. Отвечая на эти нападки резидент Байден и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл подчеркивают, что расходы на оборону Украины отвечают как безопасности, так и экономическим интересам США.

В то время местные власти Скрантона надеются, что помощь Украине и в последующие годы продолжит стимулировать местную экономику. Звучит цинично, но украинцы должны и дальше воевать и гибнуть ради того, чтобы «новые рабочие места привлекали людей в регион, нуждающийся в квалифицированных работниках в различных отраслях».

Не отстают от американцев и гиганты европейского ВПК, которые тоже не прочь заработать на Украине. Вчера стало известно, что немецко-французский оборонный холдинг KNDS открывает подразделение в Киеве.

Открытие предприятия «значительно повышает доступность этих систем» для применения в боевых действиях, говорится в пресс-релизе KNDS.

Как следует из релиза пресс-службы корпорации, теперь Украина сможет сам осуществлять техническое обслуживание и ремонт поставляемых ей в еще больших количествах основных боевых танков Leopard 1 и 2, зенитных самоходных установок Gepard, самоходных гаубиц PzH 2000 и Caesar, а также колесных танков AMX10 RC.

«В то же время KNDS намерена производить 155-мм артиллерийские боеприпасы и выпускать запасные части с использованием передовых технологий производства», – добавили в холдинге.