Американская газета: Россия могла бы бомбить Украину, как Израиль бомбит Иран

Американское издание The Wall Street Journal, анализируя воздушные налеты Израиля на Иран пришла к выводу, что Нетаньяху «за несколько дней сделал в Иране то, что РФ до сих пор не сделала на Украине».

«В течение 48 часов после начала войны с Ираном Израиль заявил, что получил преимущество в воздухе западной части страны, в том числе Тегерана. Израильские военные самолеты начали сбрасывать бомбы с иранского воздушного пространства, вместо того чтобы полагаться на дорогие ракеты большой дальности. Это то, чего гигантские воздушные силы России не смогли достичь в Украине за 3,5 года полномасштабных боевых действий», – пишет The Wall Street Journal.

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В издании считают, что это является одной из причин, почему боевые действия на Украине застряли в фазе затяжной позиционной войны.

Война на Украине и война Израиля против Ирана сильно отличаются во многих аспектах, пишет издание. В частности, израильская кампания в Иране не имеет обычных сухопутных компонентов. Однако опыт этих двух войн подтверждает то, что военные стратеги знали десятилетиями: контроль над воздушным пространством – это все, если его можно достичь.

«Эти две кампании демонстрируют фундаментальное значение превосходства в воздухе для достижения общих военных целей… В случае войны между Россией и Украиной вы видите, что происходит, когда ни одна из сторон не может добиться превосходства в воздухе: патовая ситуация и переход к войне на истощение… В случае войны между Израилем и Ираном это дает им беспрепятственную свободу атаковать там, где у них есть превосходство в воздухе над некоторыми иранскими районами», — сказал изданию генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, декан Института аэрокосмических исследований Митчелла, который руководил воздушными операциями союзников против талибов и «Аль-Каиды» в Афганистане в 2001 году.

Первые авиаудары Израиль нанес с помощью самолетов-невидимок пятого поколения F-35, усовершенствованных собственными модификациями. Теперь, когда большая часть противовоздушной обороны Ирана подавлена, в бой вступают более старые боевые самолеты, такие как F-15 и F-16. Израиль также начал сбрасывать управляемые бомбы малой дальности JDAM и Spice. Последние дешевле и гораздо доступнее ракет, но обладают таким же разрушительным действием.

«У израильтян теперь есть «возможность использовать весь арсенал своих наступательных вооружений – в большем количестве, эффективнее и шире», считает британский маршал в отставке Мартин Сэмпсон, руководивший британскими воздушными операциями против экстремистского «Исламского государства» в Сирии и Ираке

«Со стороны Израиля целью кампании является разрушение и ослабление, а у Ирана нет такой возможности», — добавил Сэмпсон, который в настоящее время возглавляет ближневосточное отделение Международного института стратегических исследований.

Израильтяне, пишет WSJ, несомненно, извлекли уроки из ошибок России при планировании собственной кампании против Ирана.

«Израиль добился эффекта внезапности и превзошел иранскую ПВО, которая была гораздо более легкой мишенью, чем ПВО Украины практически во всех аспектах. Асимметрия в возможностях между ВВС Израиля и ВВС России также значительна и легко заметна», — утверждает Майкл Кофман, старший научный сотрудник признанного нежелательной организацией в РФ Фонда Карнеги и эксперт по российским и украинским вооруженным силам.

Так же, как и Украина, чьи советские истребители к 2022 году сильно устарели, Иран не имеет военных самолетов, способных выдержать воздушный бой с противником, пишет издание.

«Однако, в отличие от Украины, Тегеран поразительно провалился в организации наземной противовоздушной обороны, что могло бы сильно осложнить возможности вражеской авиации действовать над своей территорией. Это было, прежде всего, результатом роковой политической ошибки. На протяжении десятилетий Тегеран недофинансировал противовоздушную оборону и вместо этого полагался на сдерживающую огневую мощь своих ракетных войск и региональных союзников», – пишет издание.

«Иран никогда не полагался только на противовоздушную оборону для отражения таких атак. Идея всегда заключалась в том, чтобы использовать сдерживание», — сказал Фабиан Хинц, военный эксперт Международного института стратегических исследований.

Но главная составляющая иранского сдерживания — ливанская «Хезболла» — была уничтожена Израилем в прошлом году, а затем была физически отрезана от Ирана в результате падения режима Асада в Сирии. Дальнейшие израильские бомбардировки сирийских объектов ПВО создали супермагистраль, по которой израильские самолеты могут свободно использовать маршрут в Иран.

Украинская противовоздушная оборона — в основном советские С-300 и «Бук» — в 2022 году была гораздо сильнее и лучше интегрирована, чем иранская, которая оказалась неэффективной после израильской атаки. Тегеран полагается на смесь С-300, китайских батарей и систем ПВО местного производства.

В отличие от Украины в 2022 году, Иран был застигнут врасплох. Отчасти это было связано с вводящими в заблуждение угрозами Израиля начать атаку, если переговоры между США и Ираном, запланированные на 15 июня, не дадут результатов. Вместо этого война началась на два дня раньше.

Израильские группы специальных операций тайно проникли в Иран и в начале кампании уничтожили ключевые объекты иранской ПВО с помощью беспилотников малой дальности, используя метод, аналогичный тому, как недавно украинская разведка подорвал несколько российских стратегических бомбардировщиков. В то же время Израиль смог убить большую часть военного руководства Ирана, что стало возможным благодаря отличной разведке.

«По сути, то, что Израиль сделал с Ираном, — это то, что Россия хотела сделать с Украиной, но не смогла: они думали, что могут провести какую-то тайную операцию, проникнуть в Украину и уничтожить украинский режим… Но оказалось, что в украинское общество проникнуть туда не так-то просто. В то время как в Иране режим настолько непопулярен, что там легко найти людей, которые согласятся сотрудничать с Израилем», — сказал израильский геополитический аналитик Майкл Горовиц.

«Это игра чисел, и кажется, что Израиль имеет преимущество, потому что теперь он может напрямую атаковать ракеты, которые стреляют по нему. В конце концов, лучший способ сбить ракету — это на земле, когда она находится в контейнере, а не в воздухе, когда она летит… Израильтяне просто последовательно используют свое преимущество», — заявил генерал ВВС США в отставке Тимоти Рэй, бывший командующий Глобальным ударным командованием США.