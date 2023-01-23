Американская газета: Война на Украине перешла в судьбоносную фазу

Олег Кравцов.  
23.01.2023 17:00
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


И Россия, и Украина готовятся в ближайшее время перейти в наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская газета «Нью-Йорк таймс».

И Россия, и Украина готовятся в ближайшее время перейти в наступление. Об этом, передает...

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«Война в Украине перешла в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу. Обе страны готовятся к наступлению в ближайшие несколько месяцев», – отмечается в статье.

Издание отмечает, что хотя «война и находится в тупике», но бои продолжаются, а «обе стороны готовятся к новому раунду ожесточенных наступлений в конце зимы или весной».

«Украина и ее сторонники надеются, что западное оружие сыграет решающую роль и даст Киеву больше шансов сдержать российское наступление и даже отбросить русских», – передает газета настроения киевского режима.

Примечательно, что «главной целью будущих битв», «Нью-Йорк таймс» называет попытку «принудить Россию к переговорам».

Стоит заметить, что свой материал газета проиллюстрировала картой, на которой изображен сухопутный коридор в Крым.

О том, что ближайшие две-три недели на Украине станут решающими, заявил и председатель Евросовета Шарль Мишель.

«То, что произойдет в 2023 году и многое из этого зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее. Украине нужно оказывать всю необходимую поддержку», – рпизвал Мишель.

Кроме того, он признал, что принятие дальнейших санкций против РФ будет не простым.

«В Украине от нас ждут продолжения давления на Кремль, с новыми санкционными пакетами, даже понимая, что каждый из них сложнее предыдущего. У нас есть инструменты, но следующие шаги будут трудными», – добавил еврочиновник.

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