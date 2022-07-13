Американская гостиница долгие годы продолжала работать в ДНР

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Новости Украины

Имеющий американские корни отель Park Inn By Radisson в Донецке не подвергался обстрелам все восемь лет войны и еще недавно начислял баллы через официальную систему компании. При этом, несмотря на то, что счет за проживание выставлялся в гривнах, но оплачивался в рублях.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский дизайнер и путешественник Артемий Лебедев, побывавший в ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лебедева, это свидетельствует о том, что компания не теряет надежды вернуть себе этот актив.

«Жил я в гостинице Park Inn By Radisson. Я уже был в ДНР в 2016 году, и тогда была удивительная ситуация. Поскольку гостиница американская, она находится формально и является юридическим лицом украинским, а находится на территории ДНР, поэтому она в рублевой зоне. Поэтому мне начислили баллы Radisson, выставили счет в гривнах и взяли тогда оплату в рублях. Сейчас Украины и Америки здесь нет – с ними уже попрощались, сейчас это территория ДНР, которая, совершенно очевидно, уже через пару месяцев станет областью России… Гостиница Radisson, наверное, все-таки, американцы еще мечтают когда-нибудь свой актив получить назад, поэтому в эту гостиницу не стреляют, также, как и в другие гостиницы города, они пока что ни разу в жизни не подвергались обстрелам», – заявил Лебедев.