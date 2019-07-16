16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Культура, Общество, СМИ, США, Украина
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Американская кабельная сеть HBO купила права на украинский фильм

Американская кабельная и спутниковая сеть HBO приобрела права на телевизионные показы и размещения на VoD-платформе в странах Центральной Европы украинской ленты режиссера Александра Жовна “История Лизы”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины в Facebook.

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Соответствующий контракт был подписан с продюсером картины Валерием Калмыковым. Производство ленты осуществила кинокомпания “Трумэн Продакшн” при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

“История Лизы” – это психологическая драма о двух влюбленных парах. Одна – не совсем обычная, вторая – совсем необычная.

Двое героев страдают синдромом Дауна, их называют еще “солнечными детьми”. И является ли этот мир достаточно солнечным для них? Вряд ли. Поэтому они получили уникальную возможность: попасть в мир старого, черного и белого кино с помощью необычного экрана в магическом кинотеатре”, – говорится в сообщении.

Телепоказ фильма стартует с 1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

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