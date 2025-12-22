Американская линия защиты УПЦ и реакция украинских раскольников
16 декабря в Вашингтоне у здания Конгресса прошел «День действия православных христиан» – масштабное мероприятие в защиту УПЦ. Вышло более 200 человек – православные и другие христиане, правозащитники и юристы.
Стояли с плакатами, призывающими остановить гонения на Церковь и освободить настоятеля Святогорской лавры м. Арсения, которого хунта держит в тюрьме уже более 1,5 лет.
Участники провели 80 встреч с законодателями, донося до них правду об антицерковных репрессиях. Конгрессменов факты шокировали. И особенно видео, где тяжело больного владыку Арсения охранники тащат в наручниках в суд.
Демонстранты потребовали отменить финансирование, помогающее гонениям, прекратить отправку на фронт клира УПЦ и оказать медпомощь заключенному духовенству.
Акцию организовали сопредседатель Нацфедерации молодых республиканцев К. Уайтфорд и Общество св. Иоанна Шанхайского. Уайтфорд заявила, что американские политики и журналисты склонны считать преследования УПЦ лишь «предполагаемыми», хотя даже сам киевский режим их не отрицает.
В переговорах в Капитолии участвовала также конгрессмен от Флориды А. Луна, входящая в окружение вице-президента Д. Вэнса и давно отстаивающая права УПЦ. А еще раньше, в сентябре, сам Вэнс фактически дал оплеуху «фанарскому вору» и основателю ПЦУ Варфоломею, прибывшему с визитом в Вашингтон. Вэнс потребовал отчета о том, как Варфоломей вместе с экс-госсекретарем Помпео организовали ПЦУ.
Речь шла, в первую очередь, о взятке (вроде $ 20 млн), полученной «Бармалеем» от Порошенко. После чего сам Трамп в выступлении на сессии Генассамблеи ООН назвал христианство «наиболее преследуемой религией». То бишь просматривается защитительная президентская линия.
«Это отрадно, конечно, – говорит наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Будем надеяться, что жидобандеровская свора присядет, хотя бы на время. Тем паче, что поклонник сатанинских кукол и обрядов, главный закоперщик гонений Ермак уже не у руля. Нашим защитникам в Штатах честь и хвала. Но весь вопрос в том, надолго ли Трампа хватит…».
Выступления в защиту УПЦ совпадают с растущим нежеланием тамошней элиты транжирить деньги на Укрорейх. Тема разбазаривания, в том числе на коррупцию и гонения, звучит все чаще. И это еще один фактор, способный если не полностью прекратить, то хотя бы затормозить антицерковный прессинг.
А в самой «незалежной» все чаще звучат смелые голоса епископов, обличающие власть. Яркий пример – видеобращение управделами УПЦ м. Антония «Суд над Церковью. Что дальше?». Владыка подробно остановился на теме начала репрессий, начиная с 2014 года, и сказал немало обличительных слов по адресу правящего режима. Правда, некоторые другие продолжают линию на отрыв от РПЦ. Несколько из них во главе с ректором КДУ Сильвестром поучаствовали в «круглом столе» с раскольниками, где был и один из главных расстриг Драбынко.
«Какие могут быть «круглые столы» с преступниками, творящими беззаконие? – возмущается Олег. – Правильно сказал м. Ионафан, приговоренный хунтой к 5 годам, а потом обменянный. «Игра в поддавки ради выживания». Но если ради выживания – то еще ладно. А если в угоду своей корысти?».
Драбынко еще и поскакал на сослужение с анафемой Филаретом. Сладко смотрелись – румяный содомит и еле стоящий родитель раскола. Что случилось, вас ист даст? Ведь Филармон отрицает ПЦУ, где пока состоит Драбына.
Олег:
«А вот что. Пахана ПЦУ Думенко уже на нюх не переносят многие его соратнички. И Драбына, видимо, подумал: а ну как Филька перед смертью меня на свое место поставит (главой «УПЦ КП»)? И я, мол, тогда пободаюсь с Думой!».
Резюме. Если Трамп возьмется за Фанар, то ПЦУ может лопнуть, как мыльный пузырь. Говорят, что Варфоломей уже не прочь отозвать томос. И тогда куда ж отступникам податься? Вот и забегали. Ну а внутренние раскольники в УПЦ, не исключено, опасаются, что могут быть извержены. И потому тоже ищут «точки соприкосновения»…
