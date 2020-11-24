Американская политика все дальше отдаляется от демократии

24.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Новый президент США Джозеф Байден рискует получить назад запущенный Демпартией бумеранг травли Дональда Трампа.

Об этом в «Независимой газете» пишет директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

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«Масштаб нарушений на выборах настолько грандиозен, что от него никуда не деться. Можно победить во всех судах, но невозможно заставить людей забыть о том, как ты пришел к власти. А тем более заставить забыть это оппонентов, которые жаждут реванша.

Даже когда выборщики изберут Байдена, он пройдет церемонию инаугурации, суды будут продолжаться, в них будут появляться все новые и новые свидетельства. Этого, конечно, недостаточно, чтобы отнять победу у Байдена. Но достаточно для того, чтобы портить нервы все четыре года. И эти обвинения будут расти как снежный ком», – считает Родионов.

Он не исключает, что в дальнейшем республиканцы даже попробуют объявить Байдену импичмент.

«Все годы президентства Трампа демократы пытались обвинять его в сотрудничестве с Россией, искали тому доказательства, которых так и не нашли. Отставки Трампа они не добились, но крови ему попортили немало, фактически ограничив свободу действий.

Что мешает теперь республиканцам сделать то же самое, на каждом шагу напоминая Байдену о незаконности его победы и размахивая над его головой дамокловым мечом импичмента? При том, что доказательств нарушений на выборах, уверен, в разы больше, чем доказательств «сговора» Трампа с Кремлем.

Так что демократы рискуют получить назад запущенный ими бумеранг травли избранного президента. И тогда уже даже не важно, досидит ли Байден до конца свой срок и сможет ли Трамп взять реванш или на его месте будет другой. Важно то, что американская политика все больше отдаляется от демократии и все больше начинает напоминать бои без правил», – резюмирует политолог.