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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой прибыл в Нью-Йорк, где он намерен выступить в ходе Генассамблеии ООН.

Глава Украины по прибытию в США посетил раненых украинских военных, которые проходят лечение и реабилитацию в университетской больнице Статен-Айленда, и вручил им награды.

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Журналисты поинтересовались у Зеленского, как он относится к тому, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Не мы выбирали этот формат. Если ООН считает, что там должна находиться страна-террорист, то это вопрос к ним», – заявил Зленский.

Посол Украины в США Оксана Маркарова встречает Зеленского с супругой.

Шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов обращает внимание, что на Украине не без гордости сообщили, что с марта в этой больнице проходят лечение 18 военнослужащих ВСУ.

«В сутки под Работино погибает раза в два больше. А раненных часто не довозят до украинских больниц, бросая прямо на поле боя. И в Америку их никто никогда не заберет», – пишет Богданов в своем тг-канале.

Запланированы встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом и выступление в Конгрессе.

Неприятный сюрприз к визиту украинского лидера приготовила влиятельная американская газета «Нью-Йорк таймс». Издание опубликовало расследование, согласно которому 6 сентября на рынок в Константиновке (временно оккупирована ВСУ) упала ракета, выпущенная из украинского комплекса ПВО «Бук».

Напомним, что в результате взрыва погибло 15 мирных жителей, около 30 получили ранения, после чего президент Зеленский обвинил Россию.

Впрочем, американская газета собрала неопровержимые улики о причастности Украины к трагедии. Так, за несколько минут до взрыва в местной телеграм-группе появилась публикация о запуске украинских ракет «земля-воздух», а по записям с камер видно, что одна из них летит с территории, которую контролирует Украина. Пуск был произведен из Дружковки (находится под оккупацией сил киевского режима).

«Сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты New York Times смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже репортеры побывали на месте происшествия, проинтервьюировали свидетелей и собрали части использованного оружия», — говорится расследовании.

Отмечается, что поражающие элементы и следы на рынке свидетельствуют о падении ракеты 9М38, которую запускают из «Буков». Эксперты, опрошенные газетой, не исключают, что ракета могла сбиться с курса из-за технических проблем.

«В принципе, ничего нового. Об этом в первые же дни писали и немцы, но для американского истеблишмента это теперь отлито в граните. Статью, конечно, внимательно прочитают и конгрессмены, к которым Зеленский собирается нагрянуть в четверг, чтобы просить еще денег. Контрастный душ. По сравнению с предыдущим приемом», – оценивает публикацию «Нью-Йорк Таймс» Богданов.