Американская пропаганда посадила в лужу главу украинской военной разведки

Олег Кравцов.  
13.09.2023 15:26
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Россия сумела справиться с санкциями, и она сумела нарастить производство ракет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет влиятельная американская газета «Нью-Йорк таймс».

Россия сумела справиться с санкциями, и она сумела нарастить производство ракет. Об этом, передает...

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«По словам американских, европейских и украинских чиновников, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить свое ракетное производство до большего, чем довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой к усилению атак в ближайшие месяцы», – предупреждает газета.

Отмечается, что, по оценкам американских официальных лиц, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить минимум на шесть месяцев производство ракет и других видов вооружений в начале 2022-го.

«Но к концу 2022 года московское военно-промышленное производство снова начало набирать обороты, признают американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы не разглашать деликатную оценку», – пишет издание.

Утверждается, что Россия получает дефицитные компоненты через третьи страны – такие, как Турция и Армения.

При этом американские чиновники опасаются, что увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой.

Кроме того, источники газеты сообщили, что Россия вдвое увеличила производство снарядов – до двух миллионов тон, что больше, чем могут производить США и Европа.

Напомним, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов неоднократно утверждал, что Россия подошла к исчерпанию своего ракетного запаса.

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