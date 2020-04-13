Американская пропаганда разжигает антикитайскую коронаистерию

13.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Американские политики упорно настаивают на политизации эпидемии коронавирусной инфекции и поливают грязью Китай, тем самым демонстрируя менталитет холодной войны и двойные стандарты.

К такому выводу в статье, опубликованной «Московским комсомольцем», приходит чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй,

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«Я хотел бы сказать, что в первую очередь создают проблемы политика односторонних действий и менталитет холодной войны. Америка рассматривает Китай как стратегического конкурента и делает все возможное, чтобы сдержать развитие Китая. Некоторые политики агитируют и продвигают меры разъединения и другие методы, чтобы усилить так называемую игру великой державы, посредством методов запугивания тщетно пытаются мобилизовать другие западные страны, чтобы они не сотрудничали с Китаем, тем самым обеспечивая так называемое лидерство США», – сказал дипломат.

«Во-вторых, их высокомерие и двойные стандарты уже глубоко укоренились: США, известные как маяк демократии, в период эпидемии не забыли развить так называемый образец их соперничества, чернили и принижали Китай, и «Нью-Йорк Таймс» назвала закрытие городов на карантин в Китае нарушением прав и свобод человека, а закрытие городов на карантин в Италии проявлением духа героизма и жертвенности. Двойные стандарты и «превосходство» в ценностях могут лишь еще раз отразить нынешние государственные трудности и международную изоляцию США, – отметил посол.

Кроме того, он полагает, что США пытаются снять с себя ответственность и перенести внутригосударственное недовольство.

«США стали страной с наибольшим числом новых случаев заражения COVID-19 в мире, финансовый рынок неоднократно перегорел, остается лишь перекладывать недовольство населения политиками и обеспокоенность вопросами здравоохранения на «угрозы» Китая», – резюмировал Ханьхуэй.