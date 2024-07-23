Американские разведки сильно недооценили Россию, когда пытались убедить Белый дом в быстрой и лёгкой победе.

Об этом на канале «Dialogue works» заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерство обороны США ровно год назад сообщило Байдену, что Путин уже проиграл на Украине. И их не уволили. Глава национальной разведки полтора года назад сказал, что у России заканчиваются боеприпасы, и у них нет возможностей производить всё необходимое.

Спрашиваешь о России и Китае?.. «Они недолюбливают друг друга, и кроме того, они просто проводят встречи. У них много встреч, они разговаривают о разных вещах». Это директор национальной разведки, её фамилия Хейнс!», – возмущался Макговерн.