Американская разведка уберегла Байдена от опрометчивого шага – The New York Times

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The New York Times пишет, со ссылкой на собственные источники, что одним из мотивов, убедивших Белый дом воздержаться от снятия ограничений для ВСУ на удары американскими ракетами по российским тылам стало предостережение со стороны американской разведки.

Последняя считает, что разрешение на удары Украины дальнобойным оружием западного производства вглубь России привело бы к ответным мерам с российской стороны против США и их союзников по НАТО и сумела убедить в своей точке зрения Байдена.

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Кроме того, американская разведка сомневается в том, что использование дальнобойных ракет коренным образом изменит ход боевых действий в пользу ВСУ. Аналитики разведки считают разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами “потенциальным риском и неопределенными выгодами”.

На сегодняшний день у ВСУ ограниченное количество западных дальнобойных ракет, и не ясно, сколько еще единиц смогут поставить натовцы, отмечает NYT.

На вооружении Украины имеются немногочисленные американские ATACMS предельной дальностью около 300 км и англо-французские Storm Shadow/SCALP (дальность поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации). Великобритания выступает за снятие ограничений на удары украинской армии вглубь России, однако не дает разрешения из-за позиции США, отмечает издание.

Из оценки разведки также следует, что после первых ударов российские военные могут перенести склады боеприпасов, командные пункты и другие критически важные объекты за пределы досягаемости ракет. В связи с этим американская разведка сомневается в эффективности подобного метода ведения боевых действий.

Среди ответных действий, которые Россия может предпринять в случае снятия ограничений для Украины, американская разведка называет поджоги и диверсии на объектах в странах Европы или «атаки на военные базы» союзников Украины, включая США.

По словам собеседников NYT, до сих пор сложно сказать, какое решение примет президент США Джо Байден. При этом,Владимир Путин не скрывает, что разрешение на использование оружия большой дальности для ударов по российской территории будет истолковано в Кремле, как прямое участие США и других стран НАТО в военном конфликте.