Американская разведка засомневалась в Порошенко

29.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Разведсообщество Соединенных Штатов не видит явного лидера в рамках президентской кампании на Украине.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление директора Национальной разведки США Дэниела Коутса на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

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“Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат”, – сказал Коутс.

Он уверяет, что Россия пытается повлиять на исход украинских выборов президента, которые пройдут 31 марта

“Россия предпринимает шаги для оказания влияния на эти выборы, применяя широкий спектр инструментов, в том числе используя уязвимую экономику Киева, повсеместную коррупцию, уязвимости в киберпространстве и разногласия в обществе в надежде свергнуть Порошенко и избрать парламент, который бы не был столь антироссийским”, – утверждает директор Нацразведки США.