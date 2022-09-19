Американская русофобка признала, что Запад устал от Украины

19.09.2022  14:31 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 997
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Несмотря на то, что западное общество устало от темы Украины, а в СМИ этому конфликту уделяют все меньше внимания, Запад продолжит обеспечивать Киев оружием и деньгами, потому что такое решение принято на политическом уровне.

Об этом в эфире украинской редакции BBC заявила известная своей антироссийской позицией американская публицистка Энн Эпплбаум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что западное общество устало от темы Украины, а в СМИ этому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Действительно, усталость есть. В том смысле, что службы новостей не сообщают постоянно о войне, а переключились на другие темы, которые волнуют людей. Мне это кажется нормальным явлением. Даже в Украине люди, которые далеко от линии фронта, не могут постоянно думать о войне», – сказал публицистка.

«Вынуждена отметить, что сейчас я не вижу никаких признаков ослабления политической поддержки Украины. Наоборот, в день, когда исполнилось полгода войны, правительство США объявило новый транш военной помощи Украине, Борис Джонсон посетил Украину уже в третий раз, президент Франции Макрон обнародовал речь, где называет Украину одним из главных вызовов современности.

Еще какие-то полгода назад он бы такого не сказал. И в Германии общественная мысль в значительной степени на стороне Украины, а правительство критикуют за то, что оно недостаточно помогает. Потому в новостях Украины меньше, но в данное время я не вижу, что поддержка Украины на Западе ослабла», – заявила Эплбаум.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть