Американская русофобка признала, что Запад устал от Украины

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Новости Украины

Несмотря на то, что западное общество устало от темы Украины, а в СМИ этому конфликту уделяют все меньше внимания, Запад продолжит обеспечивать Киев оружием и деньгами, потому что такое решение принято на политическом уровне.

Об этом в эфире украинской редакции BBC заявила известная своей антироссийской позицией американская публицистка Энн Эпплбаум, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, усталость есть. В том смысле, что службы новостей не сообщают постоянно о войне, а переключились на другие темы, которые волнуют людей. Мне это кажется нормальным явлением. Даже в Украине люди, которые далеко от линии фронта, не могут постоянно думать о войне», – сказал публицистка.

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«Вынуждена отметить, что сейчас я не вижу никаких признаков ослабления политической поддержки Украины. Наоборот, в день, когда исполнилось полгода войны, правительство США объявило новый транш военной помощи Украине, Борис Джонсон посетил Украину уже в третий раз, президент Франции Макрон обнародовал речь, где называет Украину одним из главных вызовов современности. Еще какие-то полгода назад он бы такого не сказал. И в Германии общественная мысль в значительной степени на стороне Украины, а правительство критикуют за то, что оно недостаточно помогает. Потому в новостях Украины меньше, но в данное время я не вижу, что поддержка Украины на Западе ослабла», – заявила Эплбаум.