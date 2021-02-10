Американская военная фирма испугалась РФ и кинула Украину на круглую сумму

10.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Американская компания отказалась поставлять на Украину оборудование для производства боеприпасов, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил вице-премьер Украины, министр развития стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, Украина сегодня судится с компанией из США, которая получила деньги за поставку необходимого оборудования, которое Украина должна была использовать для создания оружейного завода.

«Были негативные моменты, когда серьезные финансовые ресурсы были направлены иностранным компаниям, восемь миллионов долларов американская компания, которая потом не поставила то оборудование, которое было в заказе.

И сейчас эти вопросы находятся в международном арбитраже, Украина судится, насколько я понимаю, в Стокгольме, чтобы эти средства были возвращены в Украину… Опыт наш показывает, что стране, которая воюет, даже наши хороши друзья и партнеры не очень охотно продают боеприпасы и компоненты для изготовления боеприпасов. Потому что они живут своими собственными интересами, которые не позволяют им вступать в прямую конфронтацию с нашим оппонентом и врагом», – резюмировал Уруский.