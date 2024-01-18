Американская военщина: не надо боятся ядерной войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Украина уничтожит или серьезно повредит западными ракетами Крымский мост, то никакой серьезной реакции не будет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью польскому изданию Onet заявил экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если вы спросите, могут ли они применить ядерное оружие, я бы ответил нет. Россия не получит никакой выгоды от применения ядерного оружия. Их ядерное оружие эффективно только тогда, когда они его не используют, потому что они видят, что мы на Западе не решаемся что-либо предпринять из-за страха эскалации. Так что они мало что могут сделать, кроме как кричать и говорить. Они назовут разрушение Керченского моста терактом, скажут, что это незаконно и прочую ерунду. Но в конечном итоге они ничего не смогут с этим поделать», – считает генерал.

Он призывает не бояться и размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

«Все это развертывание и информация о нем были нужны только для того, чтобы напугать людей на Западе риском эскалации. Нет необходимости ввозить тактическое ядерное оружие в Беларусь для нападения на члена НАТО. Так что это было сделано только для того, чтобы создать впечатление, что они к чему-то готовятся», – отметил экс-командующий силами США в Европе.

По его словам, со стороны России здесь имела место кампания «по нагнетанию страха».

«Я не думаю, что это увеличивает вероятность того, что Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины или стран НАТО. Однако если он [президент РФ] примет ужасное решение атаковать союзную страну, вы можете быть уверены, что он выпустит сотни ракет по гражданским целям. Точно так же, как они это делали во время войны против Украины», – впадая в антироссийский пропагандистский раж, резюмировал Ходжес.