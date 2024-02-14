Американская военщина признала провал США на Украине

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США не хотят поражения России, потому до сих пор не заявляют об этом публично, а ограничиваются лишь скупыми фразами в стиле «мы с Украиной до конца».

Об этом в эфире интернет-канала «Дмитрий Гордон» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, администрация Байдена провалилась в этом вопросе и боится неопределенности в случае проигрыша РФ.

«Я считаю, что администрация Байдена потерпела неудачу, несмотря на все хорошие вещи, которые сделала. Самая большая проблема в том, что они не продемонстрировали, какого желаемого стратегического результата они хотят достичь в войне, которую развязала Россия. Они не сказали: «Мы хотим, чтобы победила Украина». Они говорят: «Мы с вами столько, сколько потребуется. Мы не хотим, чтобы Украина проиграла, Россия потерпела стратегическое поражение», – и другую чушь. Однако, они, как и немцы, остановились», – сказал генерал.

«Мы не сказали, что наш интерес – это победа Украины. Если бы они так сделали, то проблем с поставками оружия не было бы, не было бы извинительных заявлений о том, что нужно было отправлять больше ATACMS, вопросов, сколько топлива сжигает танк или сколько времени требуется на обучение пилота F-16. Все это – оправдание. Думаю, в администрации Байдена есть люди, которые беспокоятся о том, что произойдет, если Россия будет поражена, если за этим последует крах режима», – заявил Ходжес.