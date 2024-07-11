Генерал США: Снять запрет на любые удары по России!

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 15:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США должны снять все ограничения на удары украинской армией по территории России американским оружием. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил генерал ВВС США в отставке Чарльз Коркоран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Коркорана, это должно изменить «правила игры» и является «необходимой вещью».

США должны снять все ограничения на удары украинской армией по территории России американским оружием....

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«Изменения в политике США, которые, как мы наблюдаем, постепенно происходят. Это должно произойти, Украина должна иметь возможность бить по России в самой России. Все, что Россия использует на территории России, должно быть законной целью для украинцев. И мы видим определенные изменения, это изменит правила игры…

Необходимая вещь номер один – это смягчение политики ограничений. Я думаю, мы увидели уже что-то из того, что действительно хорошо. Это разрешение Украине бить по России», – заявил Коркоран.

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