Генерал США: Снять запрет на любые удары по России!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США должны снять все ограничения на удары украинской армией по территории России американским оружием. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил генерал ВВС США в отставке Чарльз Коркоран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Коркорана, это должно изменить «правила игры» и является «необходимой вещью».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Изменения в политике США, которые, как мы наблюдаем, постепенно происходят. Это должно произойти, Украина должна иметь возможность бить по России в самой России. Все, что Россия использует на территории России, должно быть законной целью для украинцев. И мы видим определенные изменения, это изменит правила игры… Необходимая вещь номер один – это смягчение политики ограничений. Я думаю, мы увидели уже что-то из того, что действительно хорошо. Это разрешение Украине бить по России», – заявил Коркоран.