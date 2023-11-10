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На Украине есть достаточно число военнообязанных, включая женщин, которых нужно отправить на фронт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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Он обратил внимание на проблемы с человеческим ресурсом, о чем на страницах журнала «Экономист» рассказал главком ВСУ Валерий Залужный.

«В Украине есть достаточное количество военнообязанных мужчина и женщин, чтобы сделать все, что нужно. Впрочем, выглядит так, что не все в Украине привлечены к борьбе до сих пор есть военнообязанные мужчины, которые освобождены от прохождения военной службы. Эта проблема существует везде, она была и в США во время Второй мировой, когда люди тоже уклонялись от мобилизации», – сказал Ходжес.

Он говорит, что огромное количество военнообязанных украинских мужчин находятся за границей и полагает, что киевские власти работают над тем, чтобы вернуть их на Украину и «удовлетворить потребности в человеческом ресурсе».

«Думаю, Украина будет искать новые пути, чтобы стимулировать служить и женщин. Нам в США, учитывая нехватку мужчин, пришлось создавать все больше должностей в войсках для женщин. Теперь у нас женщины есть в силах спецоперация и на подводных лодках, пилотами истребителей и пехотинцами», – резюмировал американский генерал.

По его словам, лишь в программах, которые транслируются вне СМИ, в частности в YouTube, могут быть содержательные дискуссии, тогда как в обоих телемарафонах мнение лишь навязывается.