Американская военщина требует загнать на фронт миллионы украинцев, выехавших за границу

Анатолий Лапин.  
29.05.2024 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, США, Сюжет дня, Украина


Украина не готова к затяжной войне с Россией и причина в этом – не помощь Запада, а настрой на это внутри самого государства и его руководства. Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Готова ли Украина к затяжной войне? Делает ли Украина все возможное, чтобы быть готовой к затяжной войне? Я бы сказал нет. Если бы это было не так, вы бы уже исправили проблему системы мобилизации, вы бы уже улучшили систему обучения и образования, внесли изменения в законы, необходимые для того, чтобы привлечь больше женщин и мужчин в вооруженные силы, чтобы у вас было достаточно бригад, чтобы проводить какую-то ротацию, обучение вместо того, чтобы вести войну, когда используются сразу все», – сказал генерал.

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Украина не готова к затяжной войне с Россией и причина в этом – не...


«Есть миллионы украинцев, которые находятся не в Украине или находятся в Украине, но уклоняются от военной службы. Это – часть этого, если говорить о войне за выживание. Сделало ли правительство все необходимое, чтобы привлечь женщин и мужчин на военную службу? Это означает, считает ли человек, что его не отправят на фронт как пушечное мясо, что вместо этого он получит соответствующее снаряжение, пройдет надлежащую подготовку, что он попадет в надлежаще подготовленное подразделение. Это – ответственность правительства. И, безусловно, чтобы семья знала, что если что-то случится с солдатом, что о семье позаботятся. За это несет ответственность Украина – вопрос не только в том, передает ли Запад достаточное количество оружия», – заявил Ходжес.

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